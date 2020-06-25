https://news.day.az/society/1247866.html Ханде Харманджи: За последние 14 дней число заражений коронавирусом в Азербайджане выросло на 50%
Ханде Харманджи: За последние 14 дней число заражений коронавирусом в Азербайджане выросло на 50%
За последние 14 дней число заражений коронавирусом в Азербайджане выросло на 50 процентов.
Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказала руководитель представительства ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджи, сообщает Day.Az.
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