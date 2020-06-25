"В настоящее время пандемия коронавируса - самая большая угроза, с которой мы столкнулись после Второй мировой войны".

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции в Оперативном штабе при Кабинете министров сказал резидент-координатор ООН в Азербайджане Гулам Исхагзаи.

Резидент-координатор ООН отметил, что пандемия негативно влияет на здоровье и экономическую деятельность людей: "В настоящее время этот вирус не нацелен на какие-то регионы, страны, он пересекает все границы, заражает пожилых людей, молодежь. Именно поэтому Генеральный секретарь ООН призвал всех нас к солидарности и сотрудничеству на глобальном уровне".

Гулам Исхагзаи отметил, что правительства не смогут справиться с этим заболеванием лишь своими силами: "В этой деле каждый член общества несет ответственность. Мы все должны взяться за руки и победить эту пандемию. Можем внести свой вклад в эту борьбу, надев медицинские маски, соблюдая социальную дистанцию, уделяя внимание личной гигиене".

Резидент-координатор ООН в Азербайджане отметил, что у некоторых людей в мире, в том числе в Азербайджане, есть некая усталость, они хотят вернуться к нормальной жизни: "Но мы должны знать, что, если мы не победим вирус, то не сможем восстановить экономику".