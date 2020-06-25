https://news.day.az/society/1247876.html Названо лекарство, понижающее смертность от COVID-19 - представитель ВОЗ
Названо лекарство, понижающее смертность от COVID-19 - представитель ВОЗ
Названо лекарственное средство, которое помогает снизить смертность критически больных пациентов, инфицированных COVID-19.
Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказала руководитель представительства ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджи, сообщает Day.Az.
"Было доказано, что "Дексаметазон" снижает смертность на треть при лечении критически больных пациентов с коронавирусом. Это большое достижение в борьбе с этой болезнью".
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