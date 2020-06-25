Названо лекарство, понижающее смертность от COVID-19

Названо лекарственное средство, которое помогает снизить смертность критически больных пациентов, инфицированных COVID-19.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказала руководитель представительства ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджи, сообщает Day.Az.

"Было доказано, что "Дексаметазон" снижает смертность на треть при лечении критически больных пациентов с коронавирусом. Это большое достижение в борьбе с этой болезнью".