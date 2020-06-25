TƏBİB: Гражданам нежелательно употреблять какое-либо лекарство без рецепта врача

"Если я упомяну какое-либо лекарство здесь, я могу вызвать массовую покупку этих лекарств в аптеках".

Как передает Day.Az, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров заявила заведующая отделом Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева.

Она сказала, что необходимые материалы в связи с лекарствами были переданы TƏBİB:

"Я не могу назвать какое-либо лекарство. Однако я хочу сказать, что гражданам нежелательно употреблять какое-либо лекарство без рецепта врача.

В то же время, когда речь идет о домашнем лечении, мы имеем в виду бессимптомных пациентов, лечащихся в домашних условиях".