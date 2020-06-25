https://news.day.az/society/1247881.html TƏBİB объяснил причину передачи некоторых полномочий Минздраву в период пандемии
TƏBİB объяснил причину передачи некоторых полномочий Минздраву в период пандемии
"Для дальнейшего совершенствования борьбы с коронавирусом в нашей стране амбулаторное лечение поручено Министерству здравоохранения".
Как передает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции в Оперативном штабе при Кабинете министров сказала заведующая отделом контроля и профилактики заболеваний TƏBİB Ягут Гараева.
Я.Гараева отметила, что главной целью является усиление борьбы, разделение рабочей нагрузки: "Пациенты, проходящие лечение дома, будут находиться под контролем участковых врачей. В определенные часы врачи будут связываться с пациентами".
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