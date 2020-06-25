TƏBİB объяснил причину передачи некоторых полномочий Минздраву в период пандемии

"Для дальнейшего совершенствования борьбы с коронавирусом в нашей стране амбулаторное лечение поручено Министерству здравоохранения".

Как передает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции в Оперативном штабе при Кабинете министров сказала заведующая отделом контроля и профилактики заболеваний TƏBİB Ягут Гараева.

Я.Гараева отметила, что главной целью является усиление борьбы, разделение рабочей нагрузки: "Пациенты, проходящие лечение дома, будут находиться под контролем участковых врачей. В определенные часы врачи будут связываться с пациентами".