TƏBİB сделал заявление об ужесточении карантина

Если число заражений коронавирусом увеличится, специальный карантинный режим может быть снова ужесточен.

Как передает Day.Az, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров заявила заведующая отделом Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева.

По ее словам, ужесточение карантинных правил в стране зависит от общества:

"Если количество заражений увеличится, специальный карантинный режим нужно будет снова ужесточить. Хотя мы не хотим ужесточать, ситуация может создать условия для этого".