https://news.day.az/society/1247891.html Люди с хроническими заболеваниями относятся к группе риска по коронавирусу
Люди с хроническими заболеваниями относятся к группе риска по коронавирусу
Люди с хроническими заболеваниями относятся к группе риска по заболеваемости коронавирусом.
Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказала завотделом контроля и профилактики болезней TƏBİB Ягут Гараева, сообщает Day.Az.
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