Люди с хроническими заболеваниями относятся к группе риска по коронавирусу

Люди с хроническими заболеваниями относятся к группе риска по заболеваемости коронавирусом.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказала завотделом контроля и профилактики болезней TƏBİB Ягут Гараева, сообщает Day.Az.

Новость обновляется