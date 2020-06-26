Завтра в Баку снова будет ветрено

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, временами усиливающийся северо-западный ветер днем сменится северо-восточным ветром, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

На Абшеронском полуострове ночью температура воздуха составит 19-22, днем - 25-29, в Баку ночью - 19-21, днем - 26-28 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 764 миллиметра ртутного столба, относительная влажность - 50-60 процентов.

На пляжах Абшерона временами усиливающийся северо-западный ветер днем сменится северо-восточным ветром.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 21-22, южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль и Шихово) - 23-24 градуса тепла.

В районах временами грозовые дожди, местами ливни, возможен град. Восточный ветер местами усилится.

Ночью - 19-24, днем - 29-32, в горах ночью - 10-15, днем - 18-23 градуса тепла.

На Абшеронском полуострове завтра ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, благоприятных для метеочувствительных людей.