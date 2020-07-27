Ограничения нужно соблюдать ещё строже

Пришедший в начале 2020 года невидимый враг, который начал с неимоверной скоростью убивать людей с ослабленным иммунитетом, заставил население всей планеты взглянуть на жизнь по-новому. Отсутствие вакцины против COVID-19 бросает людей в панику, они чувствуют себя обреченными на верную смерть.

Действительно, случайный контакт на улице либо в общественном транспорте с незнакомцем, у которого обнаружен коронавирус, может стоить вам не только здоровья, но и жизни.

Человечество переживает такой период истории, когда судьба одного индивида зависит от другого. Если нам кажется безразличным удел незнакомых людей, то мы не должны забывать, что среди людей, подверженных риску инфицирования, есть также наши друзья, родственники, родители, дети, братья и сестры. COVID-19 - это вирус, который не выбирает кого именно нужно заразить, он одинаково опасен для всех, независимо от половой принадлежности и цвета кожи человека.

Азербайджан предпринимает решительные меры в борьбе против коронавируса. Решение о строительстве 10 больниц модульного типа безусловно заслуживает похвалы. Однако, что произойдет, если количество инфицированных из-за безответственности некоторых граждан будет продолжать расти? Количество больниц дойдет до 50, 100, 200? А дальше?

Динамика последних дней показывает, что введенный Оперативным штабом строгий карантинный режим приносит свои плоды. Однако некоторые люди по-прежнему не хотят носить маску (либо надевают ее на подбородок, что абсолютно неэффективно), другие играют толпами на спортивных площадках, забывая о правилах социального дистанцирования, а третьи забывают использовать средства дезинфекции.

Безусловно всем нам хочется вернуться к обычной жизни, забыть о пандемии раз и навсегда. Поэтому если после завершения строгого карантинного режима Оперштабом будет принято решение о смягчении мер - это еще не значит что полная победа над коронавирусом уже свершилась. Если граждане на следующий же день ринутся массово посещать парки, заполонять рестораны и другие места общепита - то все наши усилия будут сведены на нет.

Граждане должны понимать, что государство в одиночку не может справиться с этим глобальным вызовом, коим является COVID-19. В какой-то момент система здравоохранения просто может не выдержать стремительно растущее число инфицированных.

После того как суточное количество зараженных коронавирусом варьировалось в районе 500-600, сегодня ситуация имеет тенденцию к снижению инфицирований. Тем не менее, та часть населения, которая не соблюдает требования карантинного режима, должна призадуматься о дальнейших последствиях своего поведения.

Нужно помнить, что Азербайджан тоже входит в список стран, которым коронавирус объявил войну. В каком статусе мы выйдем из этой битвы, победителями или побежденными, будет зависеть во многом от социальной ответственности каждого отдельного гражданина. Давайте вместе бороться с пандемией коронавируса и вместе выиграем эту войну - ведь мы сильны вместе!

Абдул Керимханов,

заместитель главного редактора Day.Az