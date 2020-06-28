Прогноз погоды на завтра

Обнародован прогноз погоды на 29 июня.

Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии МЭПР, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, однако ночью местами ожидаются кратковременные дожди. Северо-западный ветер днем сменится на умеренный юго-восточный.

Температура воздуха составит на Абшеронском полуострове ночью 18-22, днем 25-29, в Баку ночью 19-21, днем 26-28 градусов тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы - 757 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 65-75%, днем 40-50%.

На пляжах Абшеронского полуострова северо-западный ветер днем сменится на умеренный юго-восточный. Температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 21-22 градуса тепла, в Тюркане, Говсане, Сахиле, Шыхе - 23-24 градуса тепла.

29 июня на Абшеронском полуострове ожидаются слабое и умеренное колебание метеорологических факторов, температурный режим, близкий к климатической норме, что благоприятно отразится на здоровье метеочувствительных людей.

Завтра в районах Азербайджана будет в основном без осадков, однако вечером и ночью в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, дожди, град. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 16-21, днем 30-35, в горах ночью 9-14, днем 19-24 градуса тепла.