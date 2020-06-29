В Азербайджане продлят карантинный режим?

Продление специального карантинного режима, введенного в 8 районах и городах Азербайджана, будет зависеть от ситуации. Пока это не обсуждается.

Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос Modern.az заявил пресс-секретарь Кабинета министров Ибрагим Мамедов.

Он отметил, что впереди еще одна неделя:

"Решение будет принято в зависимости от ситуации. Общественность также будет проинформирована об этом".

Следует отметить, что, согласно решению Оперативного штаба при Кабинете Министров, с 00:00 21 июня 2020 г. по 06:00 5 июля 2020 г. в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране, Евлахе, Масаллы, Джалилабаде и Апшеронском районе был введен специальный карантинный режим.