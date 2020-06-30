Оперативный штаб при Кабмине проводит брифинг

Оперативный штаб при Кабмине проводит брифинг.

Участники брифинга отвечают на вопросы, интересующие журналистов.

В брифинге участвуют помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев, завотделом контроля и профилактики болезней TƏBİB Ягут Гараева и глава Аппарата Минздрава Эльдар Зейналов.

На брифинге отмечено, что до настоящего времени на территории Азербайджана проведено 475 525 тестов для диагностирования коронавируса.