Пренебрежение масочным режимом приведет к тяжелейшим последствиям для всех

Коронавирус - это абсолютно неожиданный, непрогнозируемый и сложный вызов, который вынуждено принять человечество. Достаточно сказать, что на сегодняшний день число зараженных коронавирусом в мире превысило 10 млн человек. Азербайджан достойно проходит испытание пандемией. Однако очень многое зависит от того, как будут вести себя люди.

Об этом Day.Az сказала депутат Милли Меджлиса (парламента) Агия Нахчыванлы.

"Я не вирусолог, поэтому не беру на себя смелость комментировать темпы распространения и контагиозности коронавируса, но мы свидетели, что в целом наше население проявляет недопустимую беспечность и безотвественность в социальном поведении. Могу утверждать, что Президент Ильхам Алиев, правительство максимально стремится защитить не только здоровье наших граждан, но и поддерживать на достойном уровне жизнь народа. Мне кажется, что резкий рост заболеваемости во второй половине июня - это следствие не только несоблюдения масочного режима, но и пренебрежение правилами социальной изоляции на пляжах, массовых выездов в регионы", - отметила наша собеседница.

Как заявила парламентарий, пока нет вакцины от коронавируса, главным вопросом является поиск оптимальной степени "жесткости" карантина. В этой связи Агия Нахчыванлы считает решение Кабинета министров о сокращении допустимости количества работников очень своевременным и продуктивным.

"Наш народ известен своей толерантностью, добротой, мягкостью - и это замечательно в мирное, обычное время. Но сейчас нам просто необходима высокая социальная ответственность, чтобы сдерживать распространение инфекции. Буквально вчера, слышала как очень немолодая женщина с восторгом рассказывала: "поехала на бульвар без маски, шофер посмотрел на меня и сказал, что делать, тебе надо гулять, езжай". Конечно, добрый парень, но сегодня это социально безответственно, вопиюще безответственно", - полагает она.

Депутат далее привела пример из других стран, сказав, что в Корее с самого начала пандемии, еще когда число заболевших не превышало и 100 человек, жители стали носить маски, перчатки, соблюдать дистанцию.

"Убеждена, что пренебрежение масочным режимом приведет к еще большим случаям инфицирования, поскольку у немалого количества людей вирус уже попал в организм, никак себя пока не проявляя. Штрафовать надо всех, кто появляется в общественных местах без масок. Аргумент для такого жесткого решения - сегодняшняя статистика", - подчеркнула наша собеседница.

Она также добавила, что при обсуждении введенного требования о масках в наших соцсетях было немало недовольства, поэтому необходимо больше разъяснять вопрос надежности масок как средства защиты.

"Это необходимо, чтобы в обществе сформировалось общее мнение, что любая преграда для попадания вируса на слизистые оболочки лица заметно снижает риск инфицирования. Но любая воспитательная и просветительная мера в условиях пандемии должна подтверждаться и административной, в том числе и повышением штрафов за неношение масок.

Например, в Германии, которая одна из первых начала ослаблять карантинные меры, за неношение масок жителям придется платить вплоть до 5 тысяч евро. Министерство здравоохранения Кувейта объявило о том, что любому задержанному без маски гражданину может грозить до трех месяцев тюрьмы или штраф в размере до 16 200 долларов. В Катаре максимальный срок наказания за подобное нарушение составит до 3 лет лишения свободы или штраф до 55 тысяч долларов. Так что ужесточение масочного режима является общемировой тенденцией", - заключила Агия Нахчыванлы.

Абдул Керимханов