https://news.day.az/society/1249316.html Хикмет Гаджиев: Карантинный режим даст результаты в ближайшие дни
Хикмет Гаджиев: Карантинный режим даст результаты в ближайшие дни
"Карантинный режим даст результаты в ближайшие дни".
Как сообщает Day.Az, об этом сказал помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.
Он отметил, что тенденция показывает, что принятые решения были верными:
"Но граждане все равно должны соблюдать правила, касающиеся ношения медицинских масок и соблюдения социальной дистанции. Мы должны соблюдать новые нормы и правила".
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