Хикмет Гаджиев: Карантинный режим даст результаты в ближайшие дни

"Карантинный режим даст результаты в ближайшие дни".

Как сообщает Day.Az, об этом сказал помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что тенденция показывает, что принятые решения были верными:

"Но граждане все равно должны соблюдать правила, касающиеся ношения медицинских масок и соблюдения социальной дистанции. Мы должны соблюдать новые нормы и правила".