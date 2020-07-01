Известный азербайджанский ученый скончался от коронавируса

Доктор философии сельскохозяйственных наук Сахиб Омаров скончался от коронавируса нового типа (COVID-19).

Об этом, как передает Day.Az, сообщила депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Тамам Джафарова.

Джафарова также выразила соболезнования и пожелала терпения семье Омарова.