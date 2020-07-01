https://news.day.az/society/1249402.html Известный азербайджанский ученый скончался от коронавируса - ФОТО
Известный азербайджанский ученый скончался от коронавируса - ФОТО
Доктор философии сельскохозяйственных наук Сахиб Омаров скончался от коронавируса нового типа (COVID-19).
Об этом, как передает Day.Az, сообщила депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Тамам Джафарова.
Джафарова также выразила соболезнования и пожелала терпения семье Омарова.
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