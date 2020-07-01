https://news.day.az/society/1249403.html В Баку на карантинном посту автомобиль сбил сотрудника полиции
В Баку на карантинном посту автомобиль сбил сотрудника полиции
В Баку автомобиль сбил сотрудника полиции.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на посту, установленном в связи со специальным карантином в поселке Говсан Сураханского района.
По сообщению, легковой автомобиль сбил Мамедли Эльшана Вадим оглу 1996 г.р.
Пострадавший госпитализирован, выясняются обстоятельства ДТП.
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