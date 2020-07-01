В Баку на карантинном посту автомобиль сбил сотрудника полиции

В Баку автомобиль сбил сотрудника полиции. 

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на посту, установленном в связи со специальным карантином в поселке Говсан Сураханского района.  

По сообщению, легковой автомобиль сбил Мамедли Эльшана Вадим оглу 1996 г.р.  

Пострадавший госпитализирован, выясняются обстоятельства ДТП.  