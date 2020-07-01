В Азербайджане запретили вывоз ряда товаров из-за коронавируса

С целью обеспечения потребностей в борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) утвержден перечень товаров, вывоз которых ограничен с таможенной территории Азербайджанской Республики до 1 сентября.

Как передает Day.Az, в связи с этим Кабинет министров внес изменения в постановление "О мерах по временному ограничению вывоза некоторых медицинских средств и препаратов с территории страны".

Список включает следующие товары:

- Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80 об.% или более;

- Спирт этиловый неденатурированный и другие спиртовые настойки в любой концентрации

- Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об.%: с объемом емкостей 2 литра и менее;

- Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об.%: с объемом емкостей более 2 литров

- Фармацевтическая продукция (для розничной торговли);

- Дезинфицирующие средства;

- Тесты для выявления коронавирусной (COVID-19) инфекции;

- Бахилы;

- Стерильные и нестерильные перчатки;

- Ткани, используемые при производстве медицинских (для хирургических операций или процедур) масок и респираторов медицинских, одноразовой защитной одежды (комбинезонов), используемых персоналом;

- Одноразовая защитная одежда (комбинезоны), используемая медицинским персоналом;

- Медицинские (для хирургических операций или процедур) маски и респираторы медицинские;

- Одноразовая защитная одежда (комбинезоны);

- Герметичные защитные очки для медицинского персонала;

- Аппараты для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или другие дыхательно-терапевтические аппараты;

- Электронные портативные термометры для бесконтактного измерения температуры человека;

Отметим, что до этого с 1 мая до 1 июля 2020 года был продлен запрет на экспорт из Азербайджана бахил, стерильных перчаток, медицинских масок и очков, дезинфицирующих средств и оборудования, спецодежды и прочих необходимых медицинских средств и препаратов.

Таким образом, в соответствии с изменением, расширен перечень товаров, вывоз которых запрещен из страны, а также срок ограничения на вывоз товаров из страны продлен с 1 июля по 1 сентября.