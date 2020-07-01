В Азербайджане запретили вывоз ряда товаров из-за коронавируса - СПИСОК
С целью обеспечения потребностей в борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) утвержден перечень товаров, вывоз которых ограничен с таможенной территории Азербайджанской Республики до 1 сентября.
Как передает Day.Az, в связи с этим Кабинет министров внес изменения в постановление "О мерах по временному ограничению вывоза некоторых медицинских средств и препаратов с территории страны".
Список включает следующие товары:
- Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80 об.% или более;
- Спирт этиловый неденатурированный и другие спиртовые настойки в любой концентрации
- Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об.%: с объемом емкостей 2 литра и менее;
- Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об.%: с объемом емкостей более 2 литров
- Фармацевтическая продукция (для розничной торговли);
- Дезинфицирующие средства;
- Тесты для выявления коронавирусной (COVID-19) инфекции;
- Бахилы;
- Стерильные и нестерильные перчатки;
- Ткани, используемые при производстве медицинских (для хирургических операций или процедур) масок и респираторов медицинских, одноразовой защитной одежды (комбинезонов), используемых персоналом;
- Одноразовая защитная одежда (комбинезоны), используемая медицинским персоналом;
- Медицинские (для хирургических операций или процедур) маски и респираторы медицинские;
- Одноразовая защитная одежда (комбинезоны);
- Герметичные защитные очки для медицинского персонала;
- Аппараты для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или другие дыхательно-терапевтические аппараты;
- Электронные портативные термометры для бесконтактного измерения температуры человека;
Отметим, что до этого с 1 мая до 1 июля 2020 года был продлен запрет на экспорт из Азербайджана бахил, стерильных перчаток, медицинских масок и очков, дезинфицирующих средств и оборудования, спецодежды и прочих необходимых медицинских средств и препаратов.
Таким образом, в соответствии с изменением, расширен перечень товаров, вывоз которых запрещен из страны, а также срок ограничения на вывоз товаров из страны продлен с 1 июля по 1 сентября.
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