https://news.day.az/society/1249498.html В Азербайджане оштрафованы более 65 тысяч водителей с момента объявления карантинного режима
В Азербайджане оштрафованы более 65 тысяч водителей с момента объявления карантинного режима
Обнародовано число участников движения, привлеченных к ответственности с момента объявления в Азербайджане специального карантинного режима.
Как сообщил АПА начальник отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции, полковник полиции Кямран Алиев, с апреля по сегодняшний день привлечены к административной ответственности более 65 тысяч участников движения, нарушивших правила карантинного режима на территории республики, передает Day.Az.
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