В Азербайджане оштрафованы более 65 тысяч водителей с момента объявления карантинного режима

Обнародовано число участников движения, привлеченных к ответственности с момента объявления в Азербайджане специального карантинного режима.

Как сообщил АПА начальник отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции, полковник полиции Кямран Алиев, с апреля по сегодняшний день привлечены к административной ответственности более 65 тысяч участников движения, нарушивших правила карантинного режима на территории республики, передает Day.Az.