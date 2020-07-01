https://news.day.az/society/1249525.html Счетная палата не проводит никаких проверок в Минкультуры - ЗАЯВЛЕНИЕ
Счетная палата не проводит никаких проверок в Минкультуры - ЗАЯВЛЕНИЕ
В последние дни некоторые СМИ распространили информацию о том, что якобы Счетная палата проводит проверки в министерстве культуры, сообщает Day.Az со ссылкой на минкультуры.
Счетная палата провела аудит в министерстве культуры по деятельности министерства и подчиненных структур за 2017-2018 годы.
Министерство культуры официально заявляет, что Счетная палата не проводит никаких проверок в министерстве.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре