В Агджабеди выявлено около 7 тонн непригодного к употреблению мяса

Выявлено около 7 тонн непригодного к употреблению мяса.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генпрокуратуры, поступила информация о том, что в скотобойне, принадлежащей ООО "AGRO-MEAT" в селе Ходжавенд Агджабединского района, занимаются разделыванием и продажей мяса неизвестного происхождения.

В результате оперативных мер были задержаны Алекберов Намик Огтай оглу, представившийся уполномоченным представителем ООО "AGRO-MEAT", Велиев Эхтирам Ильдырым оглу, Исмаилов Джавид Губад оглу и другие лица.

В ходе осмотра в указанной скотобойне было обнаружено 6 890 кг мяса, образцы которого были исследованы в лаборатории Агентства продовольственной безопасности Азербайджанской Республики и оценены как непригодные. Установлено, что это мясо больных и мертвых животных, и оно непригодно для потребления.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 29, 200.2.2 (обман потребителей либо производство и сбыт некачественной продукции) и 200.2.3 (с причинением крупного ущерба) УК.

В настоящее время продолжаются необходимые следственно-оперативные мероприятия по выявлению и привлечению к ответственности виновных лиц.