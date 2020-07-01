В Барде арестован организовавший застолье владелец ресторана, задержаны 7 человек.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел, в одном из ресторанов на территории района 20 человек организовали застолье, тем самым грубо нарушили правила особого карантинного режима.

Сотрудники отдела полиции Бардинского района задержали 7 человек, участвовавших в застолье.

По решению суда владелец ресторана Н.Оруджев арестован в административном порядке, остальные задержанные оштрафованы на 100 манатов.