В Шамкире уволен представитель главы ИВ в селе, где состоялось торжество

Уволен представитель главы Исполнительной власти Шамкирского района в селе Хулуф, где состоялось торжество по случаю обрезания.

Как передает Day.Az, об этом АПА сообщили в Исполнительной власти Шамкирского района.

Сотрудниками Шамкирского РОП были приняты меры в отношении пытавшегося организовать торжество во дворе своего дома в селе Хулуф Акбера Гарибова. А.Гарибов решением суда был арестован в административном порядке, гости торжества были оштрафованы на 100 манатов по статье 211 Кодекса об административных проступках.

Соответствующим приказом главы Исполнительной власти Шамкирского района уволен представитель главы ИВ Шамкирского района в селе Хулуф Гасанов Сулейман Микаил оглу в связи с тем, что он своевременно не проинформировал оперативный штаб при главе ИВ об этом, не принял действенные меры и не смог предотвратить нарушение жителями противоэпидемического режима. Заместителю и бухгалтеру представительства был объявлен выговор.