Лица с инвалидностью получили свыше 10 тысяч единиц реабилитационных средств

В первом полугодии текущего года Протезно-ортопедический реабилитационный центр министерства труда и социальной защиты населения оказал услуги 3 908 лицам с инвалидностью, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на минтруда.

Из них 612 - это лица, ставшие инвалидами, защищая территориальную целостность, независимость и конституционный строй страны.

За указанный период Центр предоставил инвалидные коляски и другие реабилитационные средства лицам с инвалидностью.

С января по июнь 2020 года Центр передал лицам с инвалидностью 11 006 единиц реабилитационных средств. Многим такие средства были доставлены на дом.