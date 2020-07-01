https://news.day.az/society/1249656.html В Азербайджане выявлено 588 новых случаев заражения коронавирусом, 346 вылечившихся, 7 скончались - ФОТО
В Азербайджане выявлено 588 новых случаев заражения коронавирусом, 346 вылечившихся, 7 скончались - ФОТО
В Азербайджане выявлено 588 новых случаев заражения коронавирусом, 346 вылечившихся, 7 скончались.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в стране выявлено 18 112 случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 10 061, скончались 220 человек.
В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 7 831 человека.
За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 6 682 теста. В целом проведено 488 852 теста.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре