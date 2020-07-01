Расписание телеуроков для абитуриентов на 2 июля

Министерство образования Азербайджана опубликовало расписание передачи "Время урока для абитуриентов" на 2 июля, которая будет транслироваться на канале Mədəniyyət ("Культура"), сообщает в среду Day.Az со ссылкой на минобразования.

Телеуроки в данном формате будут транслироваться до 17 июля.

В передаче абитуриентам будет предоставлена информация об анализе, "шифрах" открытых и закрытых заданий, способах решения комплексных заданий, навыках правильной обработки информации и т.д. Это поможет абитуриентам лучше подготовиться к экзамену.