В Азербайджане ожидается засушливое лето

В июле-августе этого года в Азербайджане ожидается засуха, сказал в среду Trend замдиректора Института географии НАНА, доктор философии по географии Магеррам Гасанов.

По его словам, больше всего она будет наблюдаться с 20 июля по 20 августа: "Больше всего засуха проявится в Аранском регионе".

Он напомнил, что последний раз такая засуха наблюдалась в Азербайджане в 2010 году: "Обычно летом в Азербайджане выпадает немного осадков. В этом году ожидается еще меньше осадков. Наряду с этим на фоне климатических изменений в Азербайджане наблюдается повышение температуры воздуха, что с другой стороны тоже обуславливает продолжительность засухи. Основными причинами засухи являются климатические факторы, в частности, повышение температуры.

Ученый отметил, что самыми засушливыми являются Бейлаганский, Имишлинский, Саатлинский, Сабирабадский, Сальянский, Нефтчалинский, Уджарский, Билясуварский и другие районы Азербайджана Кура-Аразской низменности.

Замдиректора Института считает, что если в этих районах будет засуха и уменьшатся водные ресурсы, то это негативно отразится на сельском хозяйстве.