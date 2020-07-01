AZAL выполнит дополнительный специальный рейс в Стамбул

В ближайшую субботу, 4 июля, Национальный перевозчик Азербайджана выполнит еще один специальный рейс по маршруту Баку-Стамбул-Баку.

Продажа авиабилетов открыта на официальном сайте авиакомпании www.azal.az.

Полет по направлению Баку-Стамбул-Баку будет выполняться на самолете Airbus A320 в компоновке 168 пассажиров в эконом-классе.

Тарифы аналогичны ранее открытым для продажи специальным рейсам, которые запланированы до конца августа.

Студенты могут воспользоваться 30%-ной скидкой при покупке авиабилета.