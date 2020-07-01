В Азербайджане начали возвращать плату за несостоявшийся хадж

В связи с отменой в этом году паломничества Хадж из-за пандемии коронавируса средства некоторых из тех, кто заплатил за него, уже возвращены.

Об этом сообщили Day.Az в Управлении мусульман Кавказа.

Было отмечено, что около 20 человек уже получили свои средства. Идет процесс возврата средств другим лицам, и все они полностью вернутся к своим владельцам. В этом году на паломничество Хадж подали заявки около 250 человек, и около 150 из них внесли плату.

Отметим, что в текущем году Саудовская Аравия официально объявила об отмене Хаджа. По этой причине прием документов паломников из Азербайджана был отменен.

С 24 марта документы на Хадж не принимаются. В целом прием документов длился с 27 января по 24 марта.

Стоимость визита составляла на то время 4490 долларов. В прошлом году эта сумма составила 4 285 долларов. В этом году рост цен был обусловлен повышением гостиничных услуг и введением визовых сборов.