В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус

Сегодня в Азербайджане проведено 6 682 теста на коронавирус.

Об этом, как передает Day.Az, сообщается в опубликованной Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) статистике по состоянию на 1-е июля.

Отметим, что на сегодняшний день в стране проведено 488 852 теста.

В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 7 831 человека, 202 человека из них находятся в реанимации, а 45 человек подключены к аппаратам искусственного дыхания.