В Баку в маркете задержали заражённого коронавирусом человека

У 26-летнего жителя поселка Бибиэйбат Хамида Мамедзаде тест на коронавирус дал положительный результат и ему было назначено лечение на дому. Однако в результате соответствующих мероприятий сотрудники Управления полиции Сабаильского района установили, что он покинул место проживания и отправился в маркет, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления полиции Баку.

Сотрудники полиции задержали Хамида Мамедзаде и вернули по месту проживания. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье 139.1 (Нарушение эпидемического, санитарно-гигиенического или же карантинного режима) УК Азербайджана.

В настоящее время продолжаются следственные мероприятия по делу.