В Азербайджане произошло землетрясение

В Шамахинском районе произошло землетрясение.

Как сообщили Day.Az в Республиканском центре сейсмологической службы, землетрясение произошло в 03:01 по местному времени в 28 км к юго-востоку от станции Гобустан, на территории Шамахинского района.

Землетрясение магнитудой 3 балла произошло на глубине 18 км.

Землетрясение не ощущалось.