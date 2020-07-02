https://news.day.az/society/1249728.html В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
В Шамахинском районе произошло землетрясение.
Как сообщили Day.Az в Республиканском центре сейсмологической службы, землетрясение произошло в 03:01 по местному времени в 28 км к юго-востоку от станции Гобустан, на территории Шамахинского района.
Землетрясение магнитудой 3 балла произошло на глубине 18 км.
Землетрясение не ощущалось.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре