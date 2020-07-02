Министр внутренних дел обратился к населению

"Мы также ежедневно сталкиваемся в соцсетях и мессенджерах с ложной информацией, которая вызывает панику среди населения. Органы внутренних дел оснащены современной техникой, которая выявляет такие случаи, являющимися на самом деле преступными фактами, которые немедленно фиксируются, после чего принимаются необходимые правовые меры".

Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр внутренних дел, генерал-полковник Вилаят Эйвазов.

Министр отметил, что в последние дни представители общественности страны, интеллигенции, депутаты призывают полицию принять более жесткие меры по недопущению нарушений требований карантинного режима: "Эти мнения, конечно, воспринимаются естественно, и полиция справляется с этой задачей. Однако сотрудники органов внутренних дел не могут осуществлять суточный контроль на каждом конкретном участке или дворе... Этот контроль, как заявил Президент Ильхам Алиев, должен стать всенародным делом.

Как министр внутренних дел, я хотел бы обратиться к общественности и еще раз заявить, что борьба с такими негативными явлениями должна вестись не только в административных рамках и с вмешательством полиции. Мы считаем очень важным повышение общественного порицания в этом процессе. Если наши граждане сначала сами постараются соблюдать правила, а затем попытаются заставить окружающих соблюдать эти требования, а также, не колеблясь, станут информировать о противоречащих требованиям фактах, то в этом процессе произойдет положительный сдвиг. Факты подтверждают, что общественный контроль порой так же эффективен, как и административный контроль.

В целом, в специальном карантинном режиме между гражданами и сотрудниками полиции существуют и продолжаются искренние отношения, основанные на взаимном доверии, я высоко оцениваю эту солидарность, партнерство и уверен, что наши связи будут еще более укрепляться".