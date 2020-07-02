В Азербайджане уменьшается число ранних браков

В регионе Восточной Европы и Центральной Азии, включая Азербайджан, ранние браки в основном запрещены законом, и их количество, хотя и медленными темпами, но уменьшается. Несмотря на это, ранние браки все еще встречаются в некоторых частях региона.

Об этом заявила глава регионального офиса Фонда ООН по народонаселению по Восточной Европе и Центральной Азии Аланна Армитаж, передает Day.Az.

По ее словам, в некоторых странах 15 процентов женщин вступают в брак до 18 лет, а в некоторых из них выдаются замуж уже в детском возрасте.

"Пандемия увеличивает вероятность того, что семьи во многих частях мира прибегнут к ранним бракам, чтобы уменьшить свое экономическое бремя. Кроме этого, закрытие учебных заведений и ограничение на передвижение в условиях социальной изоляции и карантина нарушают ритм повседневной жизни молодых девушек, препятствует функционированию систем их поддержки", - отметила глава офиса.

Армитаж добавила, что в мире число девочек, "потерянных" из-за дискриминации по половому признаку, составляет 140 миллионов.