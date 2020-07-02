Вилаят Эйвазов: В среднем раскрыто 87% преступлений

"Согласно последнему отчету Давосского форума, Азербайджан по индикатору борьбы с организованной преступностью поднялся на 18-е место среди 141 страны, и на 30-е место по показателю доверия населения к органам полиции".

Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр внутренних дел, генерал-полковник Вилаят Эйвазов.

Он отметил, что Азербайджан занимает лидирующие позиции в борьбе с преступностью, в сфере охраны правопорядка и спокойствия: "Сегодня наша республика признана одной из безопасных стран мира, островом стабильности. Мирная жизнь наших граждан надежно защищена, они чувствуют себя уверенно. Считаю, что этот факт является одним из важнейших успехов, достигнутых в результате мудрой, дальновидной политики Президента Ильхама Алиева за последние 17 лет. Статистика последних периодов также подтверждает это".

Министр отметил, что в 2003-2017 годах было обезврежено более 21 тыс. преступных групп, изъято около 16 тыс. единиц незаконно хранящегося огнестрельного оружия, а количество преступлений, совершенных с его применением, сократилось в 1,3 раза: "В среднем обеспечено раскрытие 87% преступлений, задержаны более 55 тыс. разыскиваемых обвиняемых, из незаконного оборота изъято около 11 т наркотических средств. Количество преступлений, совершаемых в Азербайджане на каждые 100 тыс. населения, сегодня значительно меньше, чем в большинстве европейских государств".

Вилаят Эйвазов отметил, что благодаря сплочению усилий правоохранительных органов и органов спецслужб республики на единую цель, достигнуты значимые результаты в борьбе с преступностью, порядок и безопасность во всех массовых мероприятиях поддерживается на высоком уровне".