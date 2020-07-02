- есть погибшие и раненые

В Лерике автомобиль упал в овраг, есть погибшие и раненые.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на территории села Бурсулум Лерикского района.

Автомобиль марки "УАЗ" выехал с дороги и упал в овраг. По предварительным данным, в результате ДТП погибли 3 человека. Два человека с различными телесными повреждениями доставлены в Лянкяранскую центральную районную больницу.

В настоящее время устанавливаются личности погибших и раненых.

Ведется расследование.