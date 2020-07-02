https://news.day.az/society/1249740.html В Лерике автомобиль упал в овраг - есть погибшие и раненые
В Лерике автомобиль упал в овраг - есть погибшие и раненые
В Лерике автомобиль упал в овраг, есть погибшие и раненые.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на территории села Бурсулум Лерикского района.
Автомобиль марки "УАЗ" выехал с дороги и упал в овраг. По предварительным данным, в результате ДТП погибли 3 человека. Два человека с различными телесными повреждениями доставлены в Лянкяранскую центральную районную больницу.
В настоящее время устанавливаются личности погибших и раненых.
Ведется расследование.
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