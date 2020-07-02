В Азербайджане проведен очередной бесплатный пробный экзамен в режиме онлайн

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 30 июня провел очередной бесплатный пробный экзамен посредством специального программного обеспечения "ProctorDİM", разработанного для проведения онлайн-экзаменов, сообщает Day.Az со ссылкой на Центр.

На сайте ГЭЦ регистрацию для этого прошли 424, однако приняли участие в экзамене 120 человек.

Для участия в экзамене необходимо загрузить программу "ProctorDİM" https://otk.az/ProctorDIM/ProctorDIM.zip

По его окончании пользователи получают информацию о набранных баллах.