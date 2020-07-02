Азербайджанские гимнасты поздравили полицейских с их профессиональным праздником

Федерация гимнастики Азербайджана представила видеоролик в связи с отмечаемым в Азербайджане Днем полиции, сообщает Day.Az.

День полиции Азербайджана - профессиональный праздник сотрудников внутренних дел Республики, который ежегодно отмечается второго июля.

В представленном видеоролике азербайджанские гимнасты поздравили тех, кто стоит на страже закона и правопорядка в нашей стране с профессиональным праздником. Спортсмены выразили глубокую признательность сотрудникам полиции за их работу, которая нередко сопряжена с риском для жизни, подчеркнув насколько важна и необходима она для общества.

Гимнасты поблагодарили сотрудников полиции за их деятельность, решительность и смелость, которые они проявляют ежедневно.

Отметим, что видеоролик представлен на официальных страницах Федерации гимнастики Азербайджана в социальных сетях.