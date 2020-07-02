Заслуженный артист Бахрам Багирзаде пришел в сознание

Заслуженный артист Бахрам Багирзаде, заразившийся коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) и лечившийся в Центральном таможенном госпитале, пришел в сознание.

Об этом АПА сообщил заместитель начальника Центрального таможенного госпиталя Бахтияр Мусаев.

Он сказал, что происходит частичное восстановление. В то же время заместитель начальника отметил, что состояние заслуженного артиста по-прежнему остается тяжелым.