https://news.day.az/society/1249829.html Заслуженный артист Бахрам Багирзаде пришел в сознание
Заслуженный артист Бахрам Багирзаде пришел в сознание
Заслуженный артист Бахрам Багирзаде, заразившийся коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) и лечившийся в Центральном таможенном госпитале, пришел в сознание.
Об этом АПА сообщил заместитель начальника Центрального таможенного госпиталя Бахтияр Мусаев.
Он сказал, что происходит частичное восстановление. В то же время заместитель начальника отметил, что состояние заслуженного артиста по-прежнему остается тяжелым.
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