В Генпрокуратуре Азербайджана новые кадровые назначения

В органах прокуратуры Азербайджана продолжается комплектация кадрового корпуса в связи с созданием новой структуры, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на пресс-службу генпрокуратуры.

В связи с этим в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре и Прокуратуре города Баку продолжаются институциональные структурные изменения, упразднен отдел внутренней безопасности Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре. Он объединен с Управлением превентивных мер и расследований Главного управления, в связи с чем произведен ряд назначений.

Так, согласно приказам генпрокурора Кямрана Алиева, Натик Эйвазов назначен начальником Управления организационного и информационного обеспечения Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре, Сабухи Алиев - начальником Управления превентивных мер и расследований Главного управления по борьбе с коррупцией.

Гюнай Эюбова назначена заместителем начальника Управления по вопросам правового обеспечения и правам человека, Заур Ахундзаде - прокурором Пираллахинскоо района г. Баку.

Кроме того, Мобиль Шафиев и Мурват Гасанов назначены заместителями прокурора города Баку, Парвин Гулиев - начальником Управления по надзору за исполнением законов в следственной, дознавательной и оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел прокуратуры города Баку, Ровшан Алиев - начальником Управления организации и надзора над исполнением прокуратуры города Баку, Джалаледдин Ахундов - начальником Управления надзора над следствием в прокуратуре, Амир Галоев - начальником отдела по организации работы с документами и обращениями.