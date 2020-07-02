https://news.day.az/society/1249892.html Байрам Нурлу оштрафован за нарушение карантинного режима - ВИДЕО
Байрам Нурлу оштрафован за нарушение карантинного режима - ВИДЕО
В соцсетях распространились кадры, на которых житель села Тасмалы Гахского района Байрамали Мусаев, известный как Байрам Нурлу, нарушил требования карантинного режима в одном из зон отдыха в Габалинском районе, не использовал медицинскую маску и не соблюдал социальную дистанцию.
Как сообщили Day.Az в МВД, в связи с этим Б.Мусаев был вызван в отдел полиции, где был составлен протокол, выписан штраф в размере 100 манатов в соответствии со статьей 211.1 Кодекса об административных проступках.
Б.Мусаев признал свою вину, сказал что жалеет о совершенном поступке.
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