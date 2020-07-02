https://news.day.az/society/1249899.html Самолечение при появлении признаков COVİD-19 недопустимо - главный инфекционист Азербайджана
Самолечение при появлении признаков COVİD-19 недопустимо - главный инфекционист Азербайджана
Самолечение при появлении признаков COVİD-19 недопустимо.
Как передает Day.Az, об этом сказал Trend главный инфекционист минздрава Джалал Исаев.
"Назначать лекарства после обследования должен только врач", - сказал он.
Также Исаев считает недопустимым применение в целях профилактики заболевания препарата "Арбидол".
"Он очень слабо действует на вирус COVİD-19. Если люди хотят укрепить свой организм, то должны делать это не лекарствами, а правильным питанием и здоровым образом жизни в целом. Нужно принимать богатую витаминами пищу, высыпаться, избегать стрессов, отказаться от вредных привычек. Все эти факторы укрепляют иммунитет", - сказал врач.
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