Самолечение при появлении признаков COVİD-19 недопустимо.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend главный инфекционист минздрава Джалал Исаев.

"Назначать лекарства после обследования должен только врач", - сказал он.

Также Исаев считает недопустимым применение в целях профилактики заболевания препарата "Арбидол".

"Он очень слабо действует на вирус COVİD-19. Если люди хотят укрепить свой организм, то должны делать это не лекарствами, а правильным питанием и здоровым образом жизни в целом. Нужно принимать богатую витаминами пищу, высыпаться, избегать стрессов, отказаться от вредных привычек. Все эти факторы укрепляют иммунитет", - сказал врач.