TƏBİB сделал заявление в связи с умершим от коронавируса сотрудником АзТВ

"В социальных сетях распространилась аудиозапись сотрудника АзТВ Самира Нематзаде, который вчера умер от коронавируса. Сообщаем, что Самир Нематзаде после обследования в одной из частных клиник был помещен в Клинический медицинский центр в тяжелом состоянии".

Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос АПА сказала руководитель пресс-службы TƏBİB Равана Алиева.

По ее словам, при поступлении у С.Нематзаде диагностировали острое респираторное заболевание, двустороннюю тотальную пневмонию ("матовое стекло"), анемию, спленомегалию, острую сердечно-легочную недостаточность: "Помещенный в реанимацию Самир Нематзаде был подключен к ИВЛ. Несмотря на усилия, через 40 минут произошла биологическая смерть".

Как отмечалось выше, поскольку пациент был помещен в отделение реанимации, отсутствие в нем санитарного узла соответствует условиям данного отделения.