В 88 объектах Азербайджана выявлены нарушения

Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБ) продолжает рейды для контроля выполнения методических указаний Кабмина в связи с предотвращением угрозы распространения COVİD-19, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сотрудники АПБ провели рейды в 226 объектах общепита и объектах, занимающихся продажей продовольственных товаров в Баку и регионах.

В 88 объектах были выявлены грубые нарушения правил, изложенных в методических указаниях, утвержденных Кабмином.

Владельцам были разъяснены требования законодательства в сфере пищевой безопасности, даны обязательные к исполнению поручения, а также рекомендации.

В связи с выявленными нарушениями в отношении владельцев объектов были приняты административные меры.

Как отмечается, Агентство продолжит проверки и мониторинги в объектах предпринимательства в Баку и регионах.