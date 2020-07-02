Медицинские маски и перчатки освобождены от таможенной пошлины до 1 сентября

Увеличен срок освобождения от таможенной пошлины импортируемых в Азербайджан бахил, стерильных и нестерильных перчаток и медицинских масок (для хирургических операций или процедур) и респираторов.

Как сообщает Day.Az, согласно постановлению Кабинета министров Азербайджанской Республики от 5 марта № 84 "О внесении изменений в номенклатуру товаров внешнеэкономической деятельности Азербайджанской Республики, ставки импортных и экспортных таможенных", импорт бахил, стерильных и нестерильных перчаток и медицинских масок (для хирургических операций или процедур) и респираторов был освобожден от импортной таможенной пошлины до 1 июля текущего года.

Согласно изменениям, этот срок продлен до 1 сентября.