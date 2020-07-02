https://news.day.az/society/1249978.html В одном из районов Азербайджана усиливается карантинный контроль
В одном из районов Азербайджана усиливается карантинный контроль
В Азербайджане принимаются необходимые меры для улучшения эпидемиологической ситуации в условиях карантинного режима. Сегодня состоится заседание исполнительной власти Зардабского района с целью обеспечения соблюдение правил специального карантинного режима.
Как передает Day.Az, об этом Qazet.az заявил пресс-секретарь исполнительной власти Зардабского района Васифа Мамедова.
"Были даны определенные инструкции по укреплению мобильных оперативных групп и составлению соответствующего административного протокола о гражданах, не использующих маски. В связи с этим сегодня состоится заседание", - сказал он.
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