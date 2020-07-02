В производимой в Баку негазированной воде была обнаружена кишечная палочка

Сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджанской Республики (АПБА) провели проверку в цехе по производству безалкогольных напитков, принадлежащем физическому лицу Исмаилову Изаяту Исмаил оглу.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в ходе проверки было выявлено грубое нарушение санитарно-гигиенических норм и правил при производстве, хранении и реализации безалкогольных напитков, а также требований законодательства по маркировке продукции.

Выяснилось, что хотя производитель и является физическим лицом, на этикетках в графе "производитель" указывается "İ.V.N. MMM" или "И.В.Н ООО", в то же время не указывается адрес производителя. Кроме этого, в предприятии были обнаружены этикетки "Тархун Москва", краска итальянского производства торговой марки "Caramel colour DS7" в 25-ти килограммовой емкости с истекшим сроком годности, питьевая вода торговой марки "Aqua Mineral" с перебитым сроком годности.

В ходе лабораторных анализов образцов питьевой воды торговой марки "Aqua Mineral" были обнаружены бактерии кишечной палочки, а в безалкогольном напитке торговой марки "Московский квас" - несоответствие требованиям кислотности и массовой доли сухого вещества.

Деятельность предприятия ограничена в рамках требований законодательства.