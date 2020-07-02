https://news.day.az/society/1249994.html В Азербайджане выявлено 572 новых случая заражения коронавирусом, 364 вылечившихся, 8 скончались
В Азербайджане выявлено 572 новых случая заражения коронавирусом, 364 вылечившихся, 8 скончались
В Азербайджане выявлено 572 новых случая заражения коронавирусом, 364 вылечившихся, 8 скончались.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодняшний день в нашей стране выявлено 18 684 факта заражения коронавирусной инфекцией.10 425 человек вылечились, 228 человек умерли, 8 031 человек продолжают лечение в больницах особого режима.
За прошедший период было проведено 495 828 тестов на выявление новых случаев заражения, за сутки - 6 976 тестов.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре