В Азербайджане выявлено 572 новых случая заражения коронавирусом, 364 вылечившихся, 8 скончались.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодняшний день в нашей стране выявлено 18 684 факта заражения коронавирусной инфекцией.10 425 человек вылечились, 228 человек умерли, 8 031 человек продолжают лечение в больницах особого режима.

За прошедший период было проведено 495 828 тестов на выявление новых случаев заражения, за сутки - 6 976 тестов.