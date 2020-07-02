https://news.day.az/society/1249998.html В Азербайджане проведено 495 828 тестов на коронавирус
В Азербайджане проведено 495 828 тестов на коронавирус
Стало известно количество тестов, проведенных до сегодняшнего дня в Азербайджане с целью выявления новых случаев заражения COVID-19.
Как сообщили Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете министров, в целом в стране проведено 495 828 тестов, за последние сутки - 6 976.
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