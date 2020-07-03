Возвращены 700 водителей, пытавшихся проехать через посты

За нарушение ужесточенного карантинного режима, введенного на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана, Евлаха, Масаллы, Джалилабада и Абшеронского района для предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVİD-19), с 00.00 01.07.2020 до 00.00 02.07.2020 717 человек, находившихся в транспортных средствах, были привлечены к ответственности по статье 211.1. Кодекса об административных проступках, а за неиспользование средств индивидуальной защиты в такси и автобусах по статье 211.2 - 106 человек. В целом, к административной ответственности были привлечены 824 участника движения.

Об этом Day.Az сообщили в Главном управлении Государственной дорожной полиции.

За указанный период с поста, расположенного на 52 км дороги Баку-Губа, возвращены 115 транспортных средств, в том числе 30 - в направлении районов, 85 - в направлении столицы, с поста, расположенного на 31 км дороги Баку-Шамахы-Евлах, возвращены 135 транспортных средств, в том числе 50 - в направлении районов, 85 - в направлении столицы, с поста, расположенного на 65 км дороги Баку-Газах-Грузия, возвращены 450 транспортных средств, в том числе 300 - в направлении районов, 150 - в направлении столицы. Всего возвращены 700 транспортных средств.