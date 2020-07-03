https://news.day.az/society/1250129.html На бакинских улицах и проспектах проведут дезинфекцию - ДАТА
На бакинских улицах и проспектах проведут дезинфекцию - ДАТА
С утра 4 июля на основных улицах, проспектах и дорогах в центральной части и поселках Баку будут в очередной раз проведены дополнительные усиленные дезинфекционные работы с использованием специальных химических веществ.
Об этом Day.Az сообщили в Исполнительной власти города Баку.
В связи с этим жителей просят не выходить из дома без особой надобности из-за определенной токсичности веществ, используемых при дезинфекции.
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