На бакинских улицах и проспектах проведут дезинфекцию

С утра 4 июля на основных улицах, проспектах и дорогах в центральной части и поселках Баку будут в очередной раз проведены дополнительные усиленные дезинфекционные работы с использованием специальных химических веществ.

Об этом Day.Az сообщили в Исполнительной власти города Баку.

В связи с этим жителей просят не выходить из дома без особой надобности из-за определенной токсичности веществ, используемых при дезинфекции.